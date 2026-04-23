Czy można kupić nieruchomość na Cyprze bez przyjazdu na wyspę?

Jak wygląda zakup nieruchomości zdalnie?

Dla inwestorów spoza Cypru dostępne są standardowe procedury umożliwiające dokonanie zakupu w pełni online lub przez pełnomocnika. Proces wygląda zazwyczaj tak:

Wybór nieruchomości online – zdjęcia, wirtualne spacery, dokładne plany mieszkań i domów. Kontakt z lokalnym doradcą lub agencją – doradca przedstawia wszystkie szczegóły inwestycji i wspiera w ocenie opłacalności. Podpisanie umowy rezerwacyjnej i umowy sprzedaży – dokumenty mogą być podpisane zdalnie, często przez pełnomocnika. Obsługa prawna – prawnik przeprowadza weryfikację nieruchomości, zajmuje się uzyskaniem zgody administracyjnej i sprawdza tytuł własności. Harmonogram płatności – płatności etapowe lub całościowe realizowane przez przelewy bankowe. Zarządzanie nieruchomością – lokalny partner zajmuje się obsługą wynajmu, utrzymaniem i serwisem nieruchomości.

Dzięki temu inwestor może być pewny, że wszystkie procedury są realizowane zgodnie z cypryjskim prawem, bez konieczności przyjazdu na wyspę.

Zalety zakupu nieruchomości zdalnie

Kupno nieruchomości na odległość ma wiele korzyści:

brak konieczności częstych podróży i kosztów związanych z pobytem na miejscu

oszczędność czasu i wygoda

możliwość korzystania z usług lokalnych ekspertów i firm zarządzających

możliwość inwestycji w najlepsze lokalizacje, nawet jeśli nie można osobiście sprawdzić każdej nieruchomości

Dla wielu inwestorów jest to idealne rozwiązanie, zwłaszcza przy zakupie nieruchomości pod wynajem lub inwestycji off-plan.

Jak wybrać odpowiedniego pełnomocnika lub doradcę?

Kluczem do sukcesu przy zakupie zdalnym jest lokalny partner, który zna rynek i procedury. Warto zwrócić uwagę na:

doświadczenie w pracy z klientami zagranicznymi

kompleksowe wsparcie prawne i administracyjne

możliwość obsługi wynajmu i zarządzania nieruchomością

transparentność kosztów i procesów

Dobry partner minimalizuje ryzyko i pozwala inwestorowi zachować pełną kontrolę nad transakcją.Czy inwestycja zdalna jest bezpieczna?

Tak, jeśli proces jest prowadzony przez doświadczonych ekspertów lokalnych, którzy:

weryfikują nieruchomość u prawnika

przygotowują pełną dokumentację

monitorują harmonogram płatności

zajmują się odbiorem nieruchomości i ewentualnym zarządzaniem wynajmem

To gwarancja bezpieczeństwa i spokoju inwestora, nawet jeśli nigdy nie odwiedził Cypru osobiście.

