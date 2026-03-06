Szkolnictwo na Cyprze – przewodnik po szkołach państwowych, prywatnych i międzynarodowych dla rodzin ekspatów

Rodzaje szkół na Cyprze: państwowe, prywatne i międzynarodowe

Na Cyprze funkcjonują trzy główne typy placówek edukacyjnych:

1️⃣ Szkoły państwowe (Public Schools)

Nauczanie odbywa się głównie w języku greckim lub tureckim, w zależności od regionu.

Są bezpłatne dla mieszkańców Cypru.

Program obejmuje standardowy cykl edukacyjny od przedszkola do szkoły średniej.

2️⃣ Szkoły prywatne (Private Schools)

Czesne jest płatne i różni się w zależności od lokalizacji oraz programu nauczania.

Oferują często naukę w języku angielskim, dodatkowe zajęcia i lepsze wyposażenie.

Popularne wśród rodzin ekspatów oraz inwestorów.

3️⃣ Szkoły międzynarodowe (International Schools)

Najczęściej oferują British Curriculum , International Baccalaureate (IB) lub amerykański program edukacyjny.

, lub amerykański program edukacyjny. Idealne dla rodzin planujących dalszą edukację za granicą lub powrót do swojego kraju.

Zapewniają wysoki poziom nauczania i ułatwiają integrację dzieci ekspatów.

System edukacji na Cyprze - od przedszkola po maturę

System edukacji na Cyprze obejmuje kilka etapów:

Przedszkole (Kindergarten / Nursery) - dla dzieci 3–6 lat.

- dla dzieci 3–6 lat. Szkoła podstawowa (Primary School) - 6–12 lat.

- 6–12 lat. Szkoła średnia (Secondary School) - 12–18 lat, dzieli się na Lower Secondary (12–15 lat) i Upper Secondary (15–18 lat).

- 12–18 lat, dzieli się na Lower Secondary (12–15 lat) i Upper Secondary (15–18 lat). Egzamin maturalny (A-Level / Apolytirio / IB Diploma) - w zależności od typu szkoły.

Dzieci w szkołach międzynarodowych mogą kontynuować naukę w swoim ojczystym systemie edukacyjnym lub przygotować się do uniwersytetów za granicą.

Koszty i dostępność szkół - ile kosztuje edukacja na Cyprze

Szkoły państwowe są bezpłatne, ale zajęcia w języku angielskim są ograniczone.

Szkoły prywatne i międzynarodowe oferują różne pakiety edukacyjne, a czesne może wynosić od 5 000 do 20 000 EUR rocznie , w zależności od lokalizacji i programu.

, w zależności od lokalizacji i programu. Niektóre szkoły oferują stypendia lub zniżki dla rodzin ekspatów.

Międzynarodowe perspektywy edukacyjne - British Curriculum i IB

Dla dzieci ekspatów i inwestorów szczególnie atrakcyjne są:

British Curriculum - popularny w Limassol i Larnace, przygotowuje do egzaminów GCSE i A-Level.

- popularny w Limassol i Larnace, przygotowuje do egzaminów GCSE i A-Level. International Baccalaureate (IB) - uznawany na całym świecie, idealny dla rodzin planujących studia zagraniczne.

- uznawany na całym świecie, idealny dla rodzin planujących studia zagraniczne. Programy amerykańskie - często obecne w większych miastach, dostosowane do potrzeb międzynarodowych uczniów.

Praktyczne wskazówki przy wyborze szkoły na Cyprze

Planując przeprowadzkę lub inwestycję na Cypr, warto uwzględnić szkolnictwo przy wyborze lokalizacji:

Limassol i Larnaka - bogata oferta szkół międzynarodowych, wysoki poziom infrastruktury edukacyjnej.

- bogata oferta szkół międzynarodowych, wysoki poziom infrastruktury edukacyjnej. Pafos - mniejsze miasta, często mniej szkół międzynarodowych, ale bardziej przystępne ceny.

- mniejsze miasta, często mniej szkół międzynarodowych, ale bardziej przystępne ceny. Sprawdź język nauczania, dostępność miejsc i czesne przed zakupem nieruchomości.

Dobrze zaplanowana edukacja to klucz do komfortowej relokacji i satysfakcji całej rodziny.

Podsumowanie

Edukacja dzieci na Cyprze może być jednym z najważniejszych elementów planowania przeprowadzki lub inwestycji. Wybór odpowiedniej szkoły, znajomość systemu edukacji i kosztów oraz przygotowanie strategii edukacyjnej pozwala rodzinom na spokojną adaptację i pewność, że dzieci otrzymają wysokiej jakości naukę.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Cyprze - od lokalizacji nieruchomości po edukację dla dzieci? Odwiedź www.emprocy.com i sprawdź, jak przygotować strategię dopasowaną do Twoich celów.